Denswil: “Ho giocato contro Santander, ma è meglio dimenticare quella partita”

Oggi in conferenza stampa Stefano Denswil ha affermato di aver giocato in passato contro Federico Santander, ma anche di aver cercato in tutti i modi di dimenticare quella partita. Ritornando indietro nel tempo, al settembre 2016, Copenaghen e Bruges si sono affrontate nella fase a gironi, a uscirne con le ossa rotte furono i belgi.

Nella gara di andata in Danimarca, Santander e compagnia sconfissero il Bruges per 4-0. E Denswil? Partita da incubo, quella. Fu lui ad aprire le marcature con un autogol e a causare anche un rigore proprio ai danni di Santander. El Ropero invece segnò nel finale il tre a zero da centro area. Ecco perché oggi Denswil ha affermato di aver rimosso quella partita dai suoi ricordi.