Denswil: “Dedichiamo la vittoria al mister. Il Dall’Ara? Che potenza”

Tra i tanti protagonisti di ieri sera c’è stato anche Stefano Denswil, impegnato per novanta minuti in una battaglia fisica e tattica contro Petagna. Il centrale olandese se l’è cavata egregiamente, sottolineando a fine partita non solo la dedica a Mihajlovic ma il grande clima del Dall’Ara:

“Abbiamo sempre cercato di vincerla – ha affermato – Il primo tempo è stato buono, nella ripresa c’è stato un po’ di calo pur continuando a essere pericolosi. Ringraziamo Skorupski per la parata salva risultato e non mollando abbiamo trovato il gol vittoria alla fine. Dedichiamo il successo al mister, giochiamo sempre per vincere in modo tale che possa affrontare le cure con maggior forza. Il Dall’Ara? Che potenza, lo avevo già percepito l’anno scorso con il Napoli, ma dal campo è tutta un’altra cosa”.