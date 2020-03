Intervenuto in collegamento telefonico negli studi di E’Tv Rete 7, Gigi Della Rocca, attaccante del Sasso Marconi, commenta così la situazione inerente allo stop dei campionati:

“Abbiamo perso il senso del tempo da quando siamo costretti a stare a casa. Non ci alleniamo da più di una settimana, attualmente non so quando rientreremo”.

