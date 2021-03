Della Rocca: “Al Bologna manca poco per il salto di qualità. Skov? A Napoli la prima grande prestazione”

Intervistato nel corso della seconda edizione di Sportoday, l’ex attaccante rossoblù Luigi Della Rocca ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna dopo la sconfitta di Napoli. I rossoblù hanno disputato un’ottima gara dal punto di vista della prestazione, ma non sono arrivati punti. Ecco il suo commento:

“Al Bologna manca sempre poco per fare il definitivo salto di qualità – ha affermato – anche a Napoli si è vista un’ottima squadra dal punto di vista del gioco, ma per un motivo o per l’altro non si è fatto risultato. Le principali mancanze sono state in attacco, dove si sono sprecate alcune occasioni, e in difesa dove si è subito troppo”.