Della Frera (Commissione Medica AIC): “Più stiamo fermi e più infortuni ci saranno”

Dopo il protocollo per gli allenamenti, nella giornata di ieri è stato ufficializzato anche il protocollo per le partite. Lo spiega in breve ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” Walter Della Frera, membro AIC della Commissione Medica della FIGC.

“Il protocollo è lungo 32 pagine, c’è stata attenzione alla parte logistica. Sicuramente assomiglia molto al protocollo tedesco. Non è cambiato nulla rispetto alle norme dettate per gli allenamenti, salvo evoluzioni dal punto di vista diagnostico. Potremo comunque fare ulteriori modifiche, anche se tutto va concordato con il Comitato Tecnico-Scientifico e con il Ministro. Serve prudenza, magari tra due settimane la situazione sarà completamente diversa – spiega Della Frera, che infine conclude – Non siamo entrati nello specifico per quanto riguarda partite e orari. Penso comunque che un lungo periodo di stop possa portare ad un alto tasso di infortuni, soprattutto senza amichevoli. Inoltre, non aiuterà nemmeno giocare col caldo ed ogni 3 giorni”.

Fonte: “Tuttomercatoweb”