Delio Rossi: “Il Bologna di Mihajlovic ha qualità. Promozione? Io e Corvino decidemmo…”

Ospite di Fede Rossoblù su Radio 1909, l’ex allenatore del Bologna Delio Rossi ha risposto alle domande di Marcello Giordano e Lorenzo Bignami. Ecco il suo pensiero, partendo dalla promozione 2015:

“Sono arrivato al Bologna in un momento particolare, perché si pensava che la squadra potesse vincere il campionato in carrozza – ha affermato – Alla fine abbiamo dovuto preparare i playoff in una situazione delicata e c’era un clima di sfiducia generale. Abbiamo fatto una impresa sportiva con una nuova società. In Serie A, d’accordo con il direttore sportivo, decidemmo di stravolgere la rosa confermando solo due giovani, Masina e Ferrari, ma partimmo in ritiro con tanti Allievi e come sempre ci ho messo la faccia. Alla fine ho pagato solo io, ma il lavoro ha dato i suoi frutti”.