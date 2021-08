Delio Rossi: “Coppa Italia campanello d’allarme. Se si è ancora a questo punto, qualcosa è stato sbagliato”

Intervistato da Repubblica, il doppio ex di Bologna e Salernitana Delio Rossi ha parlato alla vigilia della prima di campionato, soffermandosi sul momento dei rossoblù:

"Quello di Coppa è un campanello d’allarme, ma non esagererei - le sue parole - Le prime due di campionato saranno simili: se andranno male dirai che è tutto sbagliato e da rifare, se andranno bene sembrerà tutto perfetto anche se non lo è. Non bisogna sbatter la testa contro un muro sperando che prima o poi ceda, ma nemmeno stravolgersi".