Del Torchio racconta la prigiona nelle Filippine: “Mi ha salvato il Bologna”

Esce martedì il libro di Rolando Del Torchio, tifoso rossoblù missionario nelle Filippine dove venne rapito nell’ottobre 2015 dal gruppo islamico Abu Sayyaf e liberato sei mesi dopo. Del Torchio racconta la sua avventura in ‘Guardavo il cielo’, in uscita martedì per Piemme:

“Il primo messaggio che mi è arrivato dopo la liberazione è stato del Bologna – ha raccontato Del Torchio al Carlino – Quando tornai in Italia il club mi invitò a Casteldebole poi per la partita con il Milan. Devo dire che il Bologna mi ha aiutato tanto durante la mia prigonia”.