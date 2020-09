Calendario – Debutto a San Siro, si chiude contro la Juventus

Il campionato del Bologna inizierà a Milano. La prima giornata, in programma nel weekend del 19 e 20 settembre, vedrà infatti impegnati i rossoblù in quel di San Siro contro il Milan. Sarà importante per gli uomini di Mihajlovic partire con il piede giusto, visto che le giornate immediatamente successive sono, almeno sulla carta, abbordabili.

Alla seconda infatti è in programma il derby contro il Parma tra le mura amiche, mentre alla terza ci sarà la trasferta a Benevento dove il Bologna affronterà i giallorossi guidati dall’ex tecnico rossoblù Filippo Inzaghi. Nuova sfida contro una big alla 5a, quando i rossoblù faranno visita alla Lazio dell’altro Inzaghi, mentre alla 7a ci sarà il Napoli al Dall’Ara. Altra big a San Siro alla 10a, questa volta sarà il turno dell’Inter, gara immediatamente precedente a quella contro la Roma. Il calendario dei rossoblù si conclude con la sfida contro la Juventus, con l’andata che si giocherà a Torino in pieno gennaio.