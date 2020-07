De Zerbi: “Vittoria di consapevolezza e convinzione”

Molto soddisfatto il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi al termine della vittoria con il Bologna. Il successo lancia i neroverdi nella lotta Europa League e toglie dalla corsa il Bologna, una diretta concorrente. De Zerbi ha voluto sottolineare la mentalità dei suoi ragazzi:

“Oggi più del risultato mi fa piacere la consapevolezza e la convinzione con cui siamo venuti qui a giocarci questo scontro diretto. – ha affermato – Siamo scesi in campo con le armi che ci vogliono per farci fare il salto di qualità. Penso che le partite non si vincano di tattiche, ma con la qualità dei giocatori, con la testa e l’atteggiamento. Oggi siamo stati coraggiosi. Europa? Oggi siamo attaccati a qualcosa di più della salvezza, di sicuro continueremo a giocare per vincere”.