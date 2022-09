De Zerbi ha detto no al Bologna: le motivazioni

Il Bologna aveva puntato su di lui per il dopo Siniša Mihajlović e per Gazzetta De Ze sarebbe venuto di corsa, ma ci sono state motivazioni extracampo che gli hanno fatto prendere la decisione opposta.

Secondo il quotidiano, viste le non dimissioni di Mihajlovic, De Zerbi ha preferito non accettare l'incarico. Non si sarebbe sentito a proprio agio, non si sarebbe sentito a casa nel prendere qualcosa che Mihajlovic aveva cresciuto e che gli avrebbe dato forza nella lotta alla malattia. Se Sinisa si fosse dimesso avrebbe rinunciato alla sua creatura, mentre con l'esonero gli è stata tolta. Per questo De Zerbi ha detto no.