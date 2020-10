De Zerbi: “Eravamo sotto meritatamente, poi…”

Molto soddisfatto Roberto De Zerbi, non solo il suo Sassuolo naviga nelle parti alte della classifica ma oggi ha rimontato, di mentalità, due gol al Bologna trovando un grande successo per 3-4.

“Sono felice per come è arrivato il risultato, diversi gol sono arrivati su sviluppi di azione belli e sono contento che il terzo lo abbiamo preso da un nostro errore in uscita – ha affermato – Dobbiamo avere il coraggio di farlo, poi può capitare che in un paio di situazioni all’anno si prende gol. Infortunati? Ho chiesto a loro di venire in ritiro e hanno accettato, questo mi riempie di orgoglio”.