Conferenza stampa anche per Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, prima della sfida di domani al Mapei Stadium contro il Bologna. Le sue parole:

“Noi andiamo avanti per la nostra strada – ha affermato – A Lecce si sono viste cose positive e dobbiamo fare la partita, magari evitando di prendere gol su lanci lunghi di 40 metri. La classifica non è bella ma abbiamo pur sempre una partita in meno. Se lo vincessimo saremmo undicesimi”.