De Zerbi: “Ammiriamo il coraggio del Bologna”

Tempo di conferenza anche per il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi alla vigilia della sfida di Bologna. L’allenatore neroverde si è soffermato sulla situazione infortunati e sul coraggio del Bologna di Mihajlovic:

“Abbiamo avuto diversi problemi, ma sono contento perché ho chiesto se gli infortunati avessero la voglia di venire in panchina e tutto hanno dato disponibilità – ha affermato De Zerbi – Per noi è una gara importantissima e c’è lo spirito giusto. Singoli? Defrel è indisponibile, Rogerio ha avuto un problemino, Haraslin e Schiappacasse sono fuori, Tojlan non può esserci e Magnanelli ha avuto un problema in settimana”.