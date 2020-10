De Silvestri: “Ottima gara, ma ci manca qualcosa. I punti arriveranno”

Il difensore del Bologna, Lorenzo De Silvestri, ha parlato così al termine di Lazio-Bologna:

“Il campionato di Serie A è così. Bisogna rimanere lucidi e resistere perché abbiamo fatto un’ottima gara, così come nelle ultime tre, ma se non ci hanno portato punti significa che qualcosa ci manca. Dobbiamo essere resilienti, fare qualcosa di più a livello di cattiveria e crederci per le prossime partite. La squadra è molto giovane ma abbiamo qualità e abbiamo ampio margine di crescita. “.