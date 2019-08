De Santis: “A quelle cifre Pulgar è stato un affarone per la Fiorentina”

L’esperto di mercato Lorenzo De Santis, ai microfoni di TMW Radio, ha parlato del trasferimento che ha portato Erick Pulgar a vestire la maglia della Fiorentina.

Queste le sue parole: “Pulgar mi piace, è un centrocampista dotato di grande fisicità e forte sui calci piazzati. Alle cifre a cui la Fiorentina lo ha acquistato è un affarone. Se si pensa a Diawara e ai soldi pagati dalla Roma per averlo, per me è un affare assoluto. Con Badelj credo possa avere una buona intesa”.