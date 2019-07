De Rossi, ancora in piedi l’ipotesi Bologna?

Continua a non conoscersi il futuro di Daniele De Rossi. L’ex capitano della Roma attualmente continua ad allenarsi, ma non sembra aver completamente abbandonato l’ipotesi. Il Corriere dello Sport conferma che il centrocampista avrebbe ancora molte offerte nel caso decidesse di continuare. Il Los Angeles FC è ancora intenzionato a ingaggiare il 35enne, mentre restano in piedi anche le opzioni Fiorentina e Bologna.

Nei prossimi giorni il campione del Mondo 2006, potrebbe sciogliere le riserve sul proprio futuro e comunicare la sua decisione definitiva per il prosieguo o meno della propria carriera.

Restano però le parole di Fenucci a margine della presentazione delle maglie, l’amministratore delegato ha di fatto chiuso all’ipotesi di un approdo di De Rossi al Bologna, anzi gli ha consigliato di non giocare in Italia con un’altra maglia al di fuori di quella giallorossa.