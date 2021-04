De Ponti: “A Bologna ho lasciato il cuore. I rossoblù stanno meglio dei viola, Miha fa un bel calcio”

"Ogni volta che c'è Bologna-Fiorentina ci sto male - le le sue parole - Sono fiorentino e tifo viola da quando sono nato, ma Bologna è Bologna e ci ho lasciato il cuore. Facciamo che domenica un punto per uno non fa male a nessuno. Chi sta meglio? Il Bologna, Mihajlovic fa un bel calcio anche se c'è stata la disfatta di Bergamo. Quest'anno i rossoblù non hanno mai rischiato, a differenza della Fiorentina che era partita con grandi ambizioni. Commisso ha speso tanto per prendere calciatori importanti, poi ci sono annate in cui i risultati non arrivano e ti tocca lottare per salvarti".