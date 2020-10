L’ex difensore ed oggi procuratore, Marco De Marchi è intervenuto come ospite Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio. De Marchi nella sua intervista ha parlato anche del Bologna:

“Tomiyasu lo scorso anno ha giocato da terzino destro e mi ha impressionato. Dicono che sia sempre stato un centrale, a me da terzino non è dispiaciuto. Spostandolo in mezzo, deve migliorare parecchio per poter essere considerato un centrale di alto livello”.