De Marchi: “Soluzione tardiva per i contratti in scadenza. Europa? Il Bologna ci proverà”

Intervenuto nell’edizione odierna di Sport Today, Marco De Marchi ha discusso della ripresa della Serie A e delle possibili ambizioni del Bologna per la ripresa. L’ex rossoblu ha discusso anche dei contratti in scadenza, dei possibili acquisti dei rossoblu e degli orari delle partite.

“Considerato che quello che è successo non si possa cancellare, secondo me è giusto ripartire. Bisogna riprendere tutti a vivere, per questo sono contento. I numeri dicono che il contagio si sia evidentemente ridotto. È stato uno dei blocchi più incredibili della storia. È stato giusto fermare tutto, ma lo è altrettanto fare passi in avanti verso la riapertura totale. Nel protocollo ci sono alcune contraddizioni ma sono un prezzo secondo me giusto per la ripartenza del movimento”.