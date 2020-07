De Marchi: “Orsolini mi sembra stanco, può essere il momento di Skov”

Intervenuto a Sportoday, l’ex rossoblù Marco De Marchi ha espresso la sua opinione sul momento del Bologna, partendo dalla difesa per finire su Orsolini. Le sue parole a Rete 7:

“I numeri di solito non mentono – ha affermato – Qualche ingranaggio non ha funzionato e bisogna analizzare nel profondo le cose. Per esempio l’allenatore ha dovuto cambiare spesso gli attori della linea difensiva e forse non c’è ancora l’amalgama giusta. Intendersi con il compagno è fondamentale, ma questo nasce col tempo e partita dopo partita”.