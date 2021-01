De Marchi: “Ogni anno si attende il salto di qualità dal Bologna. Sarebbe bello se…”

L’ex rossoblù e ora agente Marco De Marchi, si è espresso così al TMW News sul Bologna. Ecco le sue parole:

“Ogni anno si attende il salto di qualità, certo siamo in un campionato anomalo e questo va tenuto in considerazione. Il Bologna sta puntando su giovani molto interessanti che stanno crescendo e a volte se non hai uno zoccolo duro possono esserci delle difficoltà. Sarebbe bello che qualche grande nome potesse arrivare e dare entusiasmo ma ora è più complicato visti i tempi”.