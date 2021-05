De Marchi: “Mi auguro che il Bologna arrivi a lottare per l’Europa. Mercato? Serve un grande nome”

"La rivalità con la Juve la conosciamo tutti, i tifosi con gli striscioni hanno voluto mettere un po' di pepe in più. I rossoblù saranno gli arbitri per la corsa Champions, e la squadra di Pirlo si gioca una stagione domenica. Giorni di riposo di Mihajlovic? Non cambia molto allenarsi un giorno in più, arrivati a questo punto della stagione forse fanno meglio i giorni di riposo. Sinisa ha in mano la squadra quindi è in grado di decidere lui cosa è meglio fare. Battere la Juve sarebbe un grande orgoglio, mi aspetto una grande partita da parte del Bologna, che provi a mettere in difficoltà la squadra bianconera.".