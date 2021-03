De Marchi: “La stagione del Bologna è stata condizionata dagli infortuni. Giovani? Modello Atalanta”

Intervenuto in diretta TMW Radio, l’ex capitano rossoblù Marco De Marchi ha parlato della stagione del Bologna, che non è riuscito ad esprimersi continuità nel corso del campionato, e del mercato della società, con alcuni giovani ambiti dai top club. Ecco le sue parole:

“Abitando a Bologna seguo bene le vicende della squadra, e la stagione secondo me è stata altamente condizionata da infortuni o Covid. C’è stato un periodo medio-lungo in cui Mihajlovic ha dovuto attingere a moltissimi ragazzi della Primavera, che hanno qualità e un futuro interessante ma la Serie A non la fai dall’oggi al domani. I motivi per me stanno nel non aver avuto l’intera rosa a disposizione per molto tempo e aver dovuto cambiare tantissimo, oltre a una difesa non così solida, anche se rinforzata dall’innesto di Soumaoro a gennaio”.