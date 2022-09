De Marchi: “La Juve proverà a cambiare marcia. Arnautovic? Non ha mai forzato il club”

"Entrambe le squadre non stanno attraversando un periodo felicissimo, il Bologna arriva dalla sconfitta con l'Empoli e Thiago Motta proverà subito a riscattarsi. Pur con molti giocatori via per le nazionali, il nuovo tecnico avrà provato schemi e tattiche con quelli rimasti. La Juve giocherà in casa e tutti ci aspettiamo una risposta degna di nota, il favore del pronostico è sempre in favore dei bianconeri".