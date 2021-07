De Marchi: “Bologna il posto giusto per Van Hoojidonk, ecco che giocatore è”

Attraverso un'intervista al Resto del Carlino, Marco De Marchi ha raccontato Sydney Van Hoojidonk , portato in Italia proprio grazie al suo aiuto come procuratore. L'ex capitano rossoblù giocò infatti insieme al padre al Vitesse in Olanda, conoscendo quindi già la sua famiglia:

"Sono contento che il Bologna abbia incaricato proprio me di portare a Casteldebole questo ragazzo che ha tutto per fare bene. Sydney arriva nel posto giusto per crescere: se uno guarda ai progressi fatti dai giovani rossoblù nelle ultime stagioni non può che sposare questo nuovo corso".