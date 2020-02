De Maio torna a Bologna

Sabato pomeriggio l’Udinese farà visita al Bologna, gara valida per la 6^ giornata del girone di ritorno di Serie A. Non sarà di certo una gara come tutte le altre – se dovesse recuperare dal problema muscolare – per Sebastien De Maio. Dopo le false voci su un suo possibile ritorno in maglia rossoblu in questo mercato invernale, infatti, il difensore francese sarà sì al Dall’Ara, ma da avversario.

Il ragazzo è arrivato ad Udine nel gennaio 2019, dopo aver disputato una stagione e mezza in Emilia. Con il Bologna De Maio ha totalizzato 32 presenze in Serie A e 2 gol. Il difensore farà dunque di tutto per recuperare in tempo dall’infortunio, in modo tale da tornare a giocare (stavolta per davvero) davanti ai suoi ex tifosi.