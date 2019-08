De Leo: “Vittoria importante. Kingsley? Ci sta stupendo”

Oltre a Miroslav Tanjga, anche Emilio De Leo si è concesso alla stampa dopo l’amichevole contro l’Augsburg vinta dal Bologna 3-2. Per il collaboratore tecnico di Mihajlovic quella di oggi è stata una buona partita disputata dai rossoblù:

“La vittoria è importante, dà continuità al nostro lavoro – ha ammesso – Siamo sereni e felici. Oggi credo ci sia stata una buona qualità di gioco, con idee e principi chiari che sono stati messi in pratica al cospetto di una squadra forte”.

De Leo ha poi aggiunto qualche appunto da sistemare: C’è qualcosa da registrare in entrambe le fasi, per come giochiamo noi dobbiamo accorciare il campo in avanti e su questo dobbiamo migliorare. Sulle marcature preventive non siamo ancora perfetti. Ora ci serve acquisire una certa continuità ma i ragazzi sono stati bravi e in generale stiamo ritrovando l’identità di gioco che avevamo lasciato due mesi fa. Kingsley? Sta stupendo un po’ tutti, è un ragazzo che ha doti fisiche e tecniche importanti, un giocatore così duttile ci darà una mano”