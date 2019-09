De Leo: “Tutti potevamo fare qualcosa in più, ora testa bassa e lavorare”

Brutta partita per il Bologna, sconfitto di misura a Udine per via di un gol di testa di Okaka. Emilio De Leo a fine match ha provato ad analizzare la sconfitta con un focus sull’espulsione di Soriano.

“Nel primo tempo avevamo impostata la gara su concetti a noi più congeniali – ha affermato – Siamo stati però ingenui sul gol e loro sono andati in vantaggio. Lì la lucidità è stata persa e siamo scesi su uno spartito più sporco, cioè la partita che loro cercavano. Ognuno di noi poteva fare qualcosa in più, ora dobbiamo metterci testa bassa e lavorare come chiede Mihajlovic. Soriano? Ha chiesto spiegazioni sulla mancata espulsione senza ingiurie, quindi trovo inspiegabile l’accaduto”.