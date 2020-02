De Leo: “Stiamo costruendo un cambio culturale, ci sono ancora margini di crescita”

Soddisfatto Emilio De Leo dopo la vittoria di Roma. Per il collaboratore di Sinisa Mihajlovic tutto parte da un cambio culturale portato all’interno della squadra, il Bologna gioca, propone, pressa e i giovani sono forti e ricettivi. Le parole di De Leo.

“Volevamo non snaturare il nostro gioco, abbiamo voluto essere aggressivi proponendo con chiarezza il nostro gioco. Abbiamo imparato dalla gara di andata dove siamo stati più remissivi e oggi l’atteggiamento è stato diverso. C’è stata pressione alta e in fase di recupero palla c’è stata lucidità e qualità nel ripartire. Step in più? Noi siamo concentrati sulle nostre qualità e su cosa possiamo ancora migliorare. Questo gruppo si applica alla grande e continuiamo nel nostro percorso. Stiamo realizzando un cambio culturale”.