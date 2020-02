De Leo: “Squadra con valori morali importanti, avevamo la qualità anche per vincere”

Soddisfatto per il punto raggiunto allo scadere Emilio De Leo, anche se il Bologna targato Mihajlovic gioca sempre per vincere. Il collaboratore del tecnico serbo ha sottolineato la forza caratteriale della squadra, soprattutto per il lavoro svolto in settimana.

“E’ un risultato positivo anche per come abbiamo lavorato in settimana – ha ammesso – I ragazzi aggregati sono entrati in sintonia e tutti hanno capito che bisogna trarre insegnamento dalle difficoltà. Non avremmo voluto subire gol, puntavamo ai tre punti, ma eravamo concentrati sulla prestazione. C’erano le condizioni per portare a casa la posta piena e credo che i ragazzi abbiano fatto una buona partita. A voler trovare qualche aspetto da migliorare, forse nel primo tempo sarebbe servita un po’ di fluidità, potevamo essere più precisi e incisivi”.