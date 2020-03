De Leo: “Spogliatoio solido anche a distanza. Mihajlovic? Tutto è cominciato nel…”

Emilio De Leo si è calato in questa nuova realtà bolognese, prima da tattico, uomo ombra di Sinisa Mihajlovic, poi da front man mediatico dopo la malattia di Sinisa. E’ lui il protagonista delle conferenze stampa pre e post partita, in una annata vissuta più in videochat che di persona.

De Leo è stato intervistato dal Resto del Carlino: “Questo è un anno che va così, passiamo più il tempo a parlarci in videochat che di persona. Anche con il gruppo stiamo organizzando una chat collettiva per rivedersi tutti. Ci tengo a dire che lo spogliatoio è solido e unito”.