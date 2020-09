De Leo: “Soddisfatto dei ragazzi, la condizione arriverà”

Bilancio positivo per Emilio De Leo in conclusione del ritiro di Pinzolo. L’amichevole con la Feralpisalò ha messo in mostra cose buone ed altre ancora in fase di lavorazione, ma per il tattico di Sinisa Mihajlovic non ci sono motivi di preoccupazione.

“Tutti si sono impegnati e hanno cercato di mettere in mostra le cose che abbiamo provato – ha affermato De Leo – giudico positivamente questa prima uscita anche se non sempre siamo riusciti a fare il nostro gioco con i tempi e l’intensità giusta, ma ci sta in questa fase della stagione”.