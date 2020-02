De Leo: “Siamo partiti male, poi è venuto fuori il vero Bologna”

Rammaricato per il primo tempo, soddisfatto per il secondo. Questo il riassunto di Emilio De Leo al termine della partita:

“Gli episodi non ci hanno aiutato, ma noi siamo partiti male. Non siamo riusciti a mettere in pratica la nostra strategia e loro ci hanno punito. Abbiamo poi ritrovato tranquillità e distanze e su alcune circostanze per riaprirla e non siamo stati bravi e fortunati. Note positive? Il fatto di non essere usciti dalla partita, sapevamo che la partita sarebbe stata complicata e abbiamo un po’ peccato come approccio. Successivamente è venuto fuori il vero Bologna“.