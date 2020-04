De Leo si allena da casa, il video su instagram diventa virale

In un momento così delicato, bisogna stare a casa ma bisogna anche tenersi in allenamento. Lo sa benissimo Emilio De Leo, il tattico del Bologna infatti pubblicando un video su Instagram ha mostrato a tutti come trascorre il tempo durante questa quarantena.



Leggendo un libro e rilassandosi ma al richiamo del pallone eccolo esibirsi in una spettacolare rovesciata, il tutto nel giardino della sua abitazione.

Un video simpatico e che ha come obiettivo quello di strappare un sorriso a tutti coloro che in un momento così delicato sono costretti a rimanere a casa.