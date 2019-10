De Leo: “Questa deve essere sempre la nostra mentalità”

“Abbiamo subito qualcosa in ripartenza, ma credo che abbiamo tenuto bene in difesa una grande squadra come la Lazio. Potevamo fare meglio nelle seconde palle e nelle coperture preventive da palla inattiva. I numeri ci dicono che siamo una squadra che rischia poco, poi se rischiamo poco e prendiamo gol allora dobbiamo continuare a lavorare su questo. Noi però dobbiamo avere coraggio: se cercando di vincerla rischiamo di perderla, la responsabilità è dello staff tecnico. Anche oggi abbiamo rischiato di perderla, ma giocando così saranno sicuramente di più le partite che vinceremo: questa deve essere la nostra mentalità. Abbiamo limitato le loro qualità, siano soddisfatti delle occasioni create fino alla fine: abbiamo fatto quello che è stato preparato. Modulo? Oggi era una sorta di 4-2-1-3, ma cerchiamo di adattarci anche in base agli avversari”.

