De Leo: “Orgoglioso di questo gruppo, allenare i ragazzi è una grande soddisfazione”

"Prima di entrare in campo avevo detto ai ragazzi non vi garantisco che sarà un partita facile ma vi garantisco che difronte alle difficolta abbiamo le caratteristiche per superarle: le abbiamo sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista delle motivazioni. Sapevamo che anche davanti a un episodio storto saremmo rimasti in campo fino alla fine e avremmo potuto ribaltare la partita. Nel primo tempo, nei primi 10-15 minuti, non riusciamo ad accorciare in avanti poi abbiamo deciso di aggredirli più alti per chiuderli gli spazi”.