De Leo: “Mihajlovic scalpita, ma è sempre presente”

Giornata di interviste a Sky a Pinzolo, sede del ritiro del Bologna. Dopo il direttore sportivo Riccardo Bigon è toccato al vice di Sinisa Mihajlovic, Emilio De Leo.

Il collaboratore tecnico ha parlato dell’attuale assenza di Sinisa dal ritiro di Pinzolo, anche se l’allenatore è sempre presente in live streaming. Le parole di De Leo: “Sinisa scalpita, sta bene ed è asintomatico, presto lo riavremo con noi – ha affermato – Lui è collegato in live streaming, segue gli allenamenti ed è pronto a mandarci messaggi se vede che il ritmo scende. Noi comunque eravamo già rodati su questa situazione dall’anno scorso e il gruppo è talmente responsabile che potrebbe andare avanti da solo”.

Imminente la ripresa del campionato: “Il post Covid ha creato grande stress e la pausa estiva ci ha fatto bene, ma ora siamo già in fase pre agonistica e arriveremo pronti per il via del campionato”.