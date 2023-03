De Leo: “Il Bologna gioca bene e ha continuità. Orsolini è diventato letale”

Emilio De Leo , vice allenatore del Bologna di Sinisa Mihajlovic , è stato intervistato in esclusiva a TuttoSalernitana. L'ex rossoblù ha toccato diversi temi, dalla sfida di sabato all'Arechi fino all'apporto di Orsolini in maglia bolognese. Alla domanda se per la Salernitana possa essere più complicata la partita contro il Bologna piuttosto che la trasferta contro il Milan, De Leo risponde così:

"Quando affronti un top team di livello internazionale è normale trovare delle motivazioni aggiuntive. In questo caso si può immaginare ci sia maggior equilibrio e questo tipo di approccio può essere un'arma a doppio taglio. Il Bologna gioca bene, i calciatori si muovono molto tra le linee per non dare punti di riferimento e prendere le misure a chi ha uno spartito così vario è insidia grossa e da non sottovalutare. Sousa lo sa bene e non trascurerà alcun dettaglio".