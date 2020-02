Intervenuto in mixed zone nel post partita, De Leo analizza così la sconfitta contro il Genoa:

“La gara era lunga, potevamo gestirla meglio. Dispiace aver preso il secondo gol poco prima della fine del primo tempo, avevamo impostato la gara in maniera buona. Prendiamo atto della sconfitta ma non ci lasciamo abbattere”.

