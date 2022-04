De Leo: “Contenti della vittoria, da qui alla fine daremo filo da torcere a tutti”

Alla vigilia aveva chiesto tre punti e tre punti sono arrivati. Emilio De Leo non può che essere soddisfatto della prestazione e del risultato del Bologna che ha battuto due a zero la Sampdoria con una doppietta di Arnautovic :

"Ci fa piacere essere riusciti a capitalizzare, abbiamo mantenuto un buon equilibrio ed è arrivato anche il risultato. Mihajlovic? Si è complimentato anche stasera dopo Milano, si è detto orgoglioso per quanto fatto dalla squadra, per la vittoria e per essere riusciti a mantenere la porta inviolata. Arnautovic? Siamo molto contenti che sia tornato al gol. Ha fatto una grande partita"