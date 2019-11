De Leo: “Ci sentiamo meno tutelati rispetto ad Inter e Juventus”

“C’è rammarico perché non abbiamo raccolto punti e secondo me lo avremmo meritato. Per quanto riguarda gli episodi, ancora non so perché non gli ho rivisti. La gara è stata equilibrata e tirata, quindi secondo me sarebbe stato giusto quantomeno rivederli al Var: il momento della gara era molto delicato, ed il rigore non era assolutamente netto. Abbiamo fatto una prestazione coraggiosa, andandoli a prendere alti. Siamo anche riusciti a ripartire con qualità. Il gruppo chiaramente è dispiaciuto, ma stiamo lavorando con grande concentrazione. Sappiamo che se continuiamo così le cose gireranno a nostro favore”.

