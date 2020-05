De Leo: “Bologna fluido e di matrice europea”

Bologna propositivo e aggressivo, capace di imporre gioco contro chiunque. Insomma, di stampo europeo. Il tattico di Sinisa Mihajlovic, ovvero Emilio De Leo, ha parlato a ‘Terzo uomo’ sui moduli fluidi della sua squadra.

“E’ un Bologna fluido, di matrice europea – si legge sul Corriere di Bologna – Non siamo sempre stati perfetti ma l’identità di gioco è chiara, con principi che il gruppo conosce bene. Puntiamo sulla fluidità sia in fase di possesso che in fase di non possesso”.