De Leo: “Bella reazione allo svantaggio. Mihajlovic? Per la pioggia è rimasto in tribuna”

Soddisfatto Emilio De Leo in conferenza stampa dopo la vittoria per tre a uno a Ferrara.

“Abbiamo avuto il merito di reagire immediatamente allo svantaggio, questo dimostra la voglia che avevamo. In una fase in cui ci sarebbe potuto essere scoramento, la squadra è riuscita a riorganizzarsi come sa fare. Nel corso di tutta la gara direi che ci sono state tante buone prestazioni, anche da parte di chi è subentrato. Voglia di vincere? C’è sempre, forse dovevano anche sfogare alcune buonissime prestazioni senza vittorie. Noi ci concentriamo sempre sulle nostre prestazioni e la strada imboccata è quella giusta”.