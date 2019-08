De Leo alla vigilia di Pisa-Bfc: “Siamo pronti. Mercato? La società colmerà la lacuna”

Inizia ufficialmente domani la stagione del Bfc con il turno di Coppa Italia a Pisa. Di questo, del mercato, di Mihajlovic e degli obiettivi stagionali hanno parlato De Leo e Dzemaili in conferenza.

Emilio De Leo ha commentato lo stato della squadra e sottolineato quanto sia importante non sottovalutare il Pisa: “Penso che arriviamo bene, il gruppo è molto carico. Veniamo da un mese e mezzo di lavoro, cominciava a sentirsi la mancanza dell’impegno agonistico, i ragazzi sono molto concentrati e sono pronti. Per domani le idee sono chiare, per i disponibili c’è un lavoro iniziato già dal ritiro, non abbiamo difficoltà tattiche. Abbiamo le idee chiare e i ragazzi sanno tutto, sanno che non devono sottovalutare una squadra che arriva dalla cavalcata della scorsa stagione e dal turno superato di Coppa Italia. Io credo che i ragazzi sanno che dobbiamo prendere questo impegno con l’atteggiamento giusto. Abbiamo cercato di concentrarci sulle nostre caratteristiche e i nostri punti di forza, rispettando l’avversario che andremo ad affrontare”.