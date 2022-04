De Leo: “Non ci poniamo limiti. Mihajlovic? Lo aspettiamo a braccia aperte”

"Vogliamo continuare su questa squadra con serietà ed entusiasmo - le sue parole - La gestione tecnica sta funzionando e continuerà a funzionare. Non perdiamo senza Sinisa? Lo vogliamo con noi al più presto, ha bisogno di essere coinvolto e dentro le nostre dinamiche. Lo aspettiamo a braccia aperte. Obiettivi numerici? Portano male ultimamente - scherza De Leo - Avevamo l'esigenza di recuperare posizioni e prestazioni ritrovando continuità, facendo questo di conseguenza sarebbero arrivati anche i risultati. Ogni gara è una opportunità per far capire che il lavoro del girone di andata non è stato un caso. Alla fine vedremo quanti punti avremo fatto".