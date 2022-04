De Leo: “Serve tornare alla vittoria. Leggerezza e concretezza per dare continuità”

"Dobbiamo dare continuità alla prova di Milano - le sue parole - Non credo ci sia stata solo risposta emotiva, sarebbe riduttivo, i ragazzi si sono calati con la mentalità giusta e con lo spirito tecnico appropriato ad una gara così difficile. Ora sta a noi continuare su questa scia. Serve uno sforzo in più, serve concretezza, serve tornare alla vittoria che ci manca da un po'. Mihajlovic? Ci ha chiesto di tornare in campo con quello spirito battagliero, serve farlo sempre. Abbiamo bisogno dei tre punti, sarebbe una bella soddisfazione per i nostri tifosi al Dall'Ara"