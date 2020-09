De Laurentiis positivo all’Assemblea di Lega, Fenucci in isolamento fiduciario

Il caso della positività del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha movimentato i piani alti dei club di Serie A.

De Laurentiis ha presenziato ieri all’Assemblea di Lega insieme a diversi altri dirigenti, quando già aveva accusato i sintomi del coronavirus. Per quanto riguarda il Bologna era presente Claudio Fenucci, amministratore delegato dei rossoblù. L’ad rimarrà in isolamento fiduciario fino alla giornata di martedì, ma non si sottoporrà ad alcun tampone straordinario. Il dirigente felsineo, infatti, svolgerà come tutto il resto della squadra e dello staff i tamponi previsti dal regolare protocollo.