De Giuseppe: “Partita decisa dai cambi, Vignato migliore in campo”

Nell’odierna puntata di Sportoday, Alessio De Giuseppe, ospite della trasmissione, ha rilasciato il seguente commento in merito alla vittoria del Bologna in Coppa Italia contro la Reggina: “Partita che ha dato molti spunti interessanti e Bologna che si è dimostrato quasi Soriano dipendente. L’ingresso dei titolari ha avuto un impatto devastante dove la partita è cambiata dopo l’ingresso di Barrow e Soriano prima, e da Orsolini poi, autore di un gol simile a quello di Morata in Juventus–Verona. Sansone ha inciso di più rispetto a Roma, conquistando qualche buon calcio di punizione e un possibile rigore negato dall’arbitro”.

Scheda 1 di 3