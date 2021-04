De Giuseppe: “Tomiyasu e Dijks ci provano. Santander? Può rientrare col Verona”

Nella prima edizione di Sportoday è intervenuto Alessio De Giuseppe in collegamento da Casteldebole per raccontare come arriva il Bologna alla prossima sfida di campionato. Ecco le sue parole:

"Corsa contro il tempo per Tomiyasu che proverà ad esserci contro la Fiorentina. Da capire se oggi si allenerà in gruppo e dare risposte confortanti a Mihajlovic. Stesso discorso vale per Dijks che tenta anche il lui il recupero. Sono loro i due dubbi in vista di domenica e si tratta di due esterni fondamentali soprattutto in questa situazione d'emergenza".